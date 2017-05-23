أخبار دولية
23 أيار 2017
23/05/2017 02:45:03
اغلاق طريق قصر بكنغهام ومحطة في بريطانيا...بسبب عبوة
"عبوة مريبة" تغلق الطرقات في بريطانيا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار فيكتوريا كوتش, بكنغهام,بريطانيا,"عبوة مريبة" تغلق الطرقات في بريطانيا
LBCI News Lebanon
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن شرطة بريطانيا أغلقت محطة فيكتوريا كوتش والشوارع المحيطة بها لفحص عبوة مريبة.
وقالت"بي.بي.سي" إنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى قصر بكنغهام وشوارع أخرى في المنطقة.
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