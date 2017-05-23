اغلاق طريق قصر بكنغهام ومحطة في بريطانيا...بسبب عبوة

"عبوة مريبة" تغلق الطرقات في بريطانيا

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LBCI News Lebanon

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن شرطة بريطانيا أغلقت محطة فيكتوريا كوتش والشوارع المحيطة بها لفحص عبوة مريبة.

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وقالت"بي.بي.سي" إنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى قصر بكنغهام وشوارع أخرى في المنطقة.