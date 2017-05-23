أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة...إلى متى؟

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تتمركز فوق البحر الاسود وتركيا كتل رطبة وباردة نسبيا، تؤثر على لبنان اليوم ولفترة قصيرة فيكون الطقس متقلب مع أمطار رعدية متفرقة، ويعود الاستقرار مجددا صباح يوم الأربعاء.الثلاثاء ٢٣ أيار:يتحول الطقس الى متقلب غائم جزئيا مع تساقط أمطار رعدية متفرقة ومتقطعة تترافق مع رياح معتدلة فيما تنخفض الحرارة بشكل محدود، واحتمال تساقط ثلوج خفيفة على المرتفعات الشمالية التي تزيد عن ٢٧٠٠م.الاربعاء ٢٣ أيار:طقس مستقر ربيعي اعتيادي غائم جزئيا أحيانا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات فيما ترتفع درجات الحرارة إنما تبقى حول معدلاتها الموسمية.الخميس ٢٥ أيار:طقس مستقر ربيعي اعتيادي غائم جزئيا احيانا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات فيما ترتفع ايضا درجات الحرارة انما تبقى حول معدلاتها الموسمية.