ترامب يتعهد لعباس: سأقوم ما بوسعي لاحلال السلام

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تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بالقيام بكل ما بوسعه من أجل التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.وأكد ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته بيت لحم "اتزامه بمحاولة التوصل الى اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. ونيته القيام بكل ما بوسعه لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف".وقال: "السلام الفلسطيني الإسرائيلي سيحقق السلام في كل الشرق الأوسط".من جهة أخرى، دان ترامب اعتداء مانشستر داعيا الى إخراج "المتطرفين من مجتمعاتنا".بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عباس التزامه لانجاز صفقة سلام تاريخية مع اسرائيل واعتبر ان الحل يجب أن يكون على أساس المبادرة العربية للسلام.وكان ترامب قد وصل صباح الثلاثاء الى القصر الرئاسي في بيت لحم في سيارة ليموزين قادما من القدس.واستقبله الرئيس الفلسطيني الذي شارك في مراسم استقبال تم فيها عزف النشيدين الوطنيان الاميركي والفلسطيني.