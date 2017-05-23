قتيل في اطلاق نار على المعتصمين في البحرين...

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أعلنت منظمة حقوقية عن قتل متظاهر شيعي برصاص قوات الامن في البحرين.وهاجمت قوات الامن البحرينية موقع اعتصام ينفذه محتجون مؤيدون لرجل الدين الشيعي عيسى قاسم في الدراز غرب المنامة، وفتحت النار على المعتصمين ما أدى الى اصابة عدد منهم بجروح، بحسب ما أفاد شهود عيان.من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر انها تنفذ "عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم".وقالت ان "التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام بعدما أصبح الموقع، مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة"، داعبة الى "التعاون مع رجال الأمن وإتباع التعليمات الصادرة".