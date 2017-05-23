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23 أيار 2017
23/05/2017 04:15:06
عباس بعد لقائه ترامب: نؤكد التزامنا معكم لإنجاز صفقة سلام تاريخية مع اسرائيل والحل يجب أن يكون على أساس المبادرة العربية للسلام
عباس بعد لقائه ترامب: نؤكد التزامنا معكم لإنجاز صفقة سلام تاريخية مع اسرائيل والحل يجب أن يكون على أساس المبادرة العربية للسلام
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LBCI News Lebanon
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