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23 أيار 2017
23/05/2017 04:18:33
مريضة في مستشفى ابو جودة بحاجة ماسّة لدم من فئة - A من اجل حالة طارئة -النقل مؤمن - للاتصال : 03782421
مريضة في مستشفى ابو جودة بحاجة ماسّة لدم من فئة - A من اجل حالة طارئة -النقل مؤمن - للاتصال : 03782421
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LBCI News Lebanon
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