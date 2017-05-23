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23 أيار 2017
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ترامب: أدين اعتداء مانشستر الذي ارتكبته مجموعة من الفاشلين الاشرار ويجب إخراج المتطرفين من مجتمعاتنا

ترامب: أدين اعتداء مانشستر الذي ارتكبته مجموعة من الفاشلين الاشرار ويجب إخراج المتطرفين من مجتمعاتنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الذي,مانشستر,اعتداء,أدين,ترامب,
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ترامب: أدين اعتداء مانشستر الذي ارتكبته مجموعة من الفاشلين الاشرار ويجب إخراج المتطرفين من مجتمعاتنا
 
 
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