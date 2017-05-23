أخبار محلية
23 أيار 2017
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في الشمال...اجراءات مختلفة تزامنا مع الامتحانات ورمضان

تعميمان لمحافظ الشمال... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,محافظ الشمال,تعميمان لمحافظ الشمال...
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في الشمال...اجراءات مختلفة تزامنا مع الامتحانات ورمضان
أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميمين، الاول موجه الى قائد الدرك الاقليمي في الشمال والثاني الى رئيس بلدية طرابلس، وجاء في التعميم الاول:

- لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخفيف من زحمة السير خلال شهر رمضان المبارك لا سيما قبل الإفطار.
- لاتخاذ التدابير اللازمة في مواعيد إجراء إمتحانات الشهادات الرسمية أمام المراكز المعتمدة.
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- لتكثيف الدوريات على الكورنيش البحري لمدينة الميناء بالتنسيق مع الشرطة البلدية للحد من التجاوزات التي تحصل على الكورنيش.
- لاتخاذ التدابير المناسبة لمنع المفرقعات النارية غير المرخصة خلال الأعياد والاحتفالات على اختلافها.
- لمنع تعليق اليافطات على انواعها غير المرخصة أصولا من البلدية المعنية".

وجاء في التعميم الثاني:

- لتكثيف الشرطة البلدية على الاشارات لتنظيم السير لا سيما خلال ساعات الذروة وقبل الافطار.
- لاتخاذ القرار اللازم بإبعاد بسطات الخضار عن الطريق العام عند دوار نهر ابو علي وتراجعها عن مستوى الطريق لتخفيف زحمة السير عند المستديرة تحديدا وطلب مؤازرة عند الضرورة.
- لتكثيف كشوفات المراقبين الصحيين التابعين للبلدية على الملاحم لمنع الذبح بشكل عشوائي أمام الملاحم وعلى الارصفة بشكل مخالف وايداعنا تقريرا بالنتيجة خلال اسبوع من تاريخ تبلغكم". 
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