في الشمال...اجراءات مختلفة تزامنا مع الامتحانات ورمضان

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أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميمين، الاول موجه الى قائد الدرك الاقليمي في الشمال والثاني الى رئيس بلدية طرابلس، وجاء في التعميم الاول:- لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخفيف من زحمة السير خلال شهر رمضان المبارك لا سيما قبل الإفطار.- لاتخاذ التدابير اللازمة في مواعيد إجراء إمتحانات الشهادات الرسمية أمام المراكز المعتمدة.- لتكثيف الدوريات على الكورنيش البحري لمدينة الميناء بالتنسيق مع الشرطة البلدية للحد من التجاوزات التي تحصل على الكورنيش.- لاتخاذ التدابير المناسبة لمنع المفرقعات النارية غير المرخصة خلال الأعياد والاحتفالات على اختلافها.- لمنع تعليق اليافطات على انواعها غير المرخصة أصولا من البلدية المعنية".وجاء في التعميم الثاني:- لتكثيف الشرطة البلدية على الاشارات لتنظيم السير لا سيما خلال ساعات الذروة وقبل الافطار.- لاتخاذ القرار اللازم بإبعاد بسطات الخضار عن الطريق العام عند دوار نهر ابو علي وتراجعها عن مستوى الطريق لتخفيف زحمة السير عند المستديرة تحديدا وطلب مؤازرة عند الضرورة.- لتكثيف كشوفات المراقبين الصحيين التابعين للبلدية على الملاحم لمنع الذبح بشكل عشوائي أمام الملاحم وعلى الارصفة بشكل مخالف وايداعنا تقريرا بالنتيجة خلال اسبوع من تاريخ تبلغكم".