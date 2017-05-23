بالصورة: الجمهور يقع في حيرة.. هل هذه مايا دياب أم توأمها؟

هل فعلاً تشبه مايا دياب وكأنهما توأم؟

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LBCI News Lebanon

في كلّ مرّةٍ تنتشر فيها صورة جديدة لشقيقة مايا دياب، يتفاجأ روّاد منصّات التواصل الإجتماعي بشكل غريس دياب ويُؤسرون بجمالها.

وبمناسبة عيد ميلادها، إختارت الفنانة مايا دياب أن تُعايد شقيقتها غريس عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستعرام، وذلك بنشر صورةٍ حديثةٍ لها أثارت حيرة المتابعين.

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في التفاصيل، ظهرت غريس دياب في الصورة بلوك جديد شبيه بلوك شقيقتها مايا دياب من حيث طريقة وضع المكياج، فانهالت التعليقات المتسائلة "هل هذه هي مايا دياب؟".

وإعتبر البعض أن غريس تشبه مايا دياب للوهلة الأولى قبل التحديق بتفاصيل الصورة وتمييزها. شاهدوا صورة غريس دياب وشاركونا رأيكم: هل فعلاً تشبه مايا دياب وكأنهما توأم؟