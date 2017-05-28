بالفيديو - كيف تتحكم المرأة بالوزن الزائد الناتج عن بلوغ سنّ اليأس؟

من أجل التحكم بزيادة الوزن يمكن للمرأة أن تتبع الخطوات التالية...

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LBCI News Lebanon

تغيير في الهرمونات والضغط النفسي واختلال دورة النوم لدى المرأة التي تدخل مرحلة انقطاع الطمث، كلّها عوامل تؤدي إلى زيادة الوزن ولا سيّما في منطقة البطن.

من أجل تخطي هذه المرحلة والتحكم بزيادة الوزن يمكن للمرأة أن تتبع الخطوات التالية:

- ممارسة الرياضة من أجل المحافظة على الكتلة العضليّة في جسمها.

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- الابتعاد عن المأكولات التي تحتوي على الصوديوم أو الملح.

- الحد من تناول الكافيين.

- عدم إضافة البهارات والتوابل إلى الأطعمة.

- استهلاك كميّة كافية من المياه.

وأظهرت بعض الدراسات أنّ ثمة مأكولات بإمكانها مساعدة المرأة على تجنّب الوزن الزائد الناتج عن بلوغ سنّ اليأس، ألا وهي: المأكولات الغنيّة بالبوتاسيوم كالموز والأفوكادو والمأكولات الغنيّة بالفيتامين C ومضادات الأكسدة كالتوت والتوت البرّي والخضروات الورقية الغنيّة بالكلسيوم والفيتامين K وأخيرًا المأكولات الغنيّة بالأوميغا 3 كالسلمون وثمار البحر.

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