بالفيديو: أبّ أراد حماية ابنته من حبيبها الخائن... ما قام به لن يخطر في بالكم!

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أقدم أبّ أراد حماية ابنته من حبيبها "زير النساء" على تصوير هذا الأخير وهو يقبّل شابة أخرى ونشر الفيديو عبر الانترنت لتلقين الشاب درساً قاسياً.وفي التفاصيل، رصد الوالد الغاضب حبيب ابنته الخائن مع شابة أخرى وهما يقبلان بعضهما البعض في حديقة في العاصمة المكسيكية.ولم يكتف الأب بتصوير الحادثة ونشرها عبر الانترنت بل سأل الشاب بغضب "هل بهذه الطريقة تعامل ابنتي؟" ليشعره بالذل.الجدير ذكره، أنّ الوالد نشر الفيديو عبر الانترنت ليُظهر لابنته أنّ حبيبها غير مخلص وليحذر الشابات من هذا النوع من الشبان.