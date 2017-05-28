الموت يُفجع أحلام... كلمات مؤثرة للغاية!

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انتقلت الى رحمه الله الوالده الغاليه ام مبارك زوجي الان الى رحمه الله تعالى ادعوا لها بالرحمه والمغفرة اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلها من عتقائه من النار وان تكون هذه الأيام خير أيامها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اَهلها ويجعلها مع الصديقين في جناته جنات النعيم وصبرهم وسيوارى جثمانها الثرى الْيَوْمَ بعد صلاه العشاء ان شاء الله ادعوا لها 🙏🏻 A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on May 27, 2017 at 2:53am PDT

بقلوبٍ مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الوالده الغاليه ام مبارك زوجي حمده بنت محمد المزروعي التي انتقلت الى رحمه الله تعالى الْيَوْمَ ادعوا لها بالرحمه والمغفرة اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلها من عتقائه من النار وان تكون هذه الأيام خير أيامها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اَهلها ويجعلها مع الصديقين في جناته جنات النعيم وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاه العشاء في مقبرة بوهامور امنتكم ادعوا لها انها الان تُسأل 🙏🏻😩الله يرحمك يمه حمده ويحللك ويبيح منك ��🏻 A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on May 27, 2017 at 10:25am PDT

نعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والدة زوجها مبارك عبر حسابها الرسمي على انستغرام بحزن كبير.وقد نشرت أحلام صورة كُتب فيها "إنّا لله وإنّنا إليه راجعون"، وعلقت عليها بالقول: "انتقلت الى رحمة الله الوالدة الغالية ام مبارك زوجي... ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلها من عتقائه من النار وان تكون هذه الأيام خير أيامها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اهلها ويجعلها مع الصديقين في جناته جنات النعيم وصبرهم وسيوارى جثمانها الثرى الْيَوْمَ بعد صلاة العصر ان شاء الله ادعوا لها".وعادت أحلام ونشرت صورة أخرى وعلّقت عليها بـ: "بقلوبٍ مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الوالده الغاليه ام مبارك زوجي حمده بنت محمد المزروعي التي انتقلت الى رحمه الله تعالى اليوم..."إليكم الصور التي نشرتها: