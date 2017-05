الموت يُفجع أحلام... كلمات مؤثرة للغاية!

انتقلت الى رحمه الله الوالده الغاليه ام مبارك زوجي الان الى رحمه الله تعالى ادعوا لها بالرحمه والمغفرة اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلها من عتقائه من النار وان تكون هذه الأيام خير أيامها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اَهلها ويجعلها مع الصديقين في جناته جنات النعيم وصبرهم وسيوارى جثمانها الثرى الْيَوْمَ بعد صلاه العشاء ان شاء الله ادعوا لها 🙏🏻

