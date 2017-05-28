أخبار فنية
28 أيار 2017
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الموت يُفجع أحلام... كلمات مؤثرة للغاية!

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الموت يُفجع أحلام... كلمات مؤثرة للغاية!
نعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والدة زوجها مبارك عبر حسابها الرسمي على انستغرام بحزن كبير.

وقد نشرت أحلام صورة كُتب فيها "إنّا لله وإنّنا إليه راجعون"، وعلقت عليها بالقول: "انتقلت الى رحمة الله الوالدة الغالية ام مبارك زوجي... ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلها من عتقائه من النار وان تكون هذه الأيام خير أيامها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اهلها ويجعلها مع الصديقين في جناته جنات النعيم وصبرهم وسيوارى جثمانها الثرى الْيَوْمَ بعد صلاة العصر ان شاء الله ادعوا لها".
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وعادت أحلام ونشرت صورة أخرى وعلّقت عليها بـ: "بقلوبٍ مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الوالده الغاليه ام مبارك زوجي حمده بنت محمد المزروعي التي انتقلت الى رحمه الله تعالى اليوم..."

إليكم الصور التي نشرتها:


 

بقلوبٍ مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الوالده الغاليه ام مبارك زوجي حمده بنت محمد المزروعي التي انتقلت الى رحمه الله تعالى الْيَوْمَ ادعوا لها بالرحمه والمغفرة اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلها من عتقائه من النار وان تكون هذه الأيام خير أيامها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اَهلها ويجعلها مع الصديقين في جناته جنات النعيم وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاه العشاء في مقبرة بوهامور امنتكم ادعوا لها انها الان تُسأل 🙏🏻😩الله يرحمك يمه حمده ويحللك ويبيح منك ��🏻

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on

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