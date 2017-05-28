فيديو مستفز للغاية... أوقعوها مرات عدة قبل نقلها إلى المستشفى لتلد طفلها!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة أوقع خلالها عدد من المسعفين مراهقة حامل أثناء نقلها من سيارة الإسعاف إلى المستشفى.وفي التفاصيل، جرت الحادثة للشابة البالغة من العمر 16 عاماً مرتين عندما كانت هذه الأخيرة فاقدة وعيها خلال نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وقد صور هذا الفيديو المستفزّ شاهد عيان في مستشفى El Carmen ، في البيرو.في سياق متصل، علّق مدير المستشفى مانويل أدريان أكوستا على الحادثة بالقول إن المريضة موجودة في غرفة العناية الآن بعدما أنجبت طفلها من خلال عملية قيصرية.إليكم الفيديو: