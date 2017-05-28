بالفيديو: طفل طار عن الزحليقة المائية بطريقة صادمة... إليكم ما حصل معه!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق لحظة مرعبة جداً ظهر فيها طفل في العاشرة من عمره وهو يطير عن الزحليقة المائية.وفي التفاصيل، التقط الفيديو في حديقة The Wave المائية يوم السبت في دبلن في كاليفورنيا.وقد جرت الحادثة خلال 90 دقيقة الأولى على افتتاح الحديقة المائية التي كلّفت أكثر 43 مليون دولار أميركي.وبحسب صحيفة ايست باي تايمز، خرج الصبي من مسار الزحليقة المائية وانزلق ما تسبب له بخدوش بسيطة على ظهره.لحسن الحظّ، لم يصب الطفل بجراح خطيرة لأنّه تدراك الأمر واستطاع التوقف عن الانزلاق ولكن وفقاً لشاهد عيان فإنّ الطفل كان يرتعش خوفاً.الجدير ذكره، أنّ عائلة الطفل كانت حاضرة في المكان وسارعت لنقله إلى المستشفى.إليكم الفيديو: