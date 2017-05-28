رضيعة تعرضت لهجوم شرس من كلاب بيتبول... حادثة مروعة!

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توفيت رضيعة عمرها 3 أسابيع فقط بعد تعرّضها لهجوم شرس من كلاب من نوع بيتبول.وفي التفاصيل، تُركت الطفلة التي تُدعى سوزانا جان موراي لمدّة 5 دقائق تقريباً وحيدة يوم الخميس الماضي مع 3 كلاب داخل شقة في غراند رابيدز، ميشيغان.وعندما عاد أحدهم لتفقدها صُدم بالمشهد المروع لأنّ الطفلة كانت مضرجة بالدماء بالإضافة إلى أن آثار الجريمة كانت ظاهرة على أحد الكلاب.وقد نُقلت الطفلة إلى المستشفى وخضعت لعملية طارئة إلّا أنّها توفيت صباح الجمعة.الجدير ذكره، أنّ الجريمة جرت في غياب الوالدة كما أنّ الشرطة لم تنفذ أيّ اعتقالات حتى الآن وقد تم نقل الكلاب إلى مأوى للحيونات وهم قيد العزل.مصدر