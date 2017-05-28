أخبار دولية
28 أيار 2017
28/05/2017 07:50:10
أجواء رمضان تعم في أفغانستان
مأكولات وحلويات اجتاحت الأسواق الأفغانية
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LBCI News Lebanon
في أفغانستان، وعلى الرغم من الوضع المعيشي السيء السائد في البلاد في ظل الحروب الراهنة، إلا أن أجواء رمضان ما زالت ككل عام تعم البلاد...
مأكولات وحلويات اجتاحت الأسواق الأفغانية وسط إقبال السكان إلى العاصمة كابول لشرائها...
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