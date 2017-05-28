أجواء رمضان تعم في أفغانستان

في أفغانستان، وعلى الرغم من الوضع المعيشي السيء السائد في البلاد في ظل الحروب الراهنة، إلا أن أجواء رمضان ما زالت ككل عام تعم البلاد...مأكولات وحلويات اجتاحت الأسواق الأفغانية وسط إقبال السكان إلى العاصمة كابول لشرائها...