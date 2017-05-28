أخبار دولية
28 أيار 2017
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أجواء رمضان تعم في أفغانستان

مأكولات وحلويات اجتاحت الأسواق الأفغانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار أفغانستان,رمضان,مأكولات وحلويات اجتاحت الأسواق الأفغانية
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في أفغانستان، وعلى الرغم من الوضع المعيشي السيء السائد في البلاد في ظل الحروب الراهنة، إلا أن أجواء رمضان ما زالت ككل عام تعم البلاد...
مأكولات وحلويات اجتاحت الأسواق الأفغانية وسط إقبال السكان إلى العاصمة كابول لشرائها...
 
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