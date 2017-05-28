كيف علّق الرياشي على قرار إنهاء الادارة الموقتة لتلفزيون لبنان؟

أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي على هامش زيارته الولايات المتحدة الأميركية، ان "القرار الذي صدر امس عن قاضي العجلة في بيروت الرئيس جاد معلوف بإنهاء الادارة الموقتة لشركة تلفزيون لبنان والتي بدأت منذ تموز 2013، كان لا بد منه".

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وأشار الى أن "الشركة عانت في المرحلة الأخيرة من أوضاع غير سوية نتجت من تجاوزات لحد السلطة، الأمر الذي انعكس توترا وإرباكا، مما دفعنا الى مخاطبة السلطة القضائية التي انشأت الادارة الاخيرة للشركة، إنهاء مهام هذه الادارة ولا سيما ان مجلس الوزراء مقبل على تعيين مجلس ادارة جديد، وحتى يتم ذلك، أوكلنا الى الخبير المالي جوزيف سماحة مهمة تسيير شؤون الشركة باشراف مباشر من وزير الاعلام".

ودعا الرياشي العاملين في تلفزيون لبنان الى "التعاون مع المدير الموقت وتقديم مصلحة الشركة على كل المصالح الاخرى".

ولفت ردا على سؤال الى أنه "سيعاد النظر في كل الاجراءات التي صدرت عن الإدارة السابقة بعد الأول من آذار الماضي، تاريخ إطلاق آلية التعيينات، والتي ستعالج وفقا للاصول".