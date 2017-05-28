باسيل: الرئيس عون سيبعد شبح الفراغ

اختتم وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، جولته البقاعية، بحفل إفطار أقامه "التيار الوطني" على شرفه في مطعم الخيال في بلدة تمنين التحتا، حيث أكد أن الرئيس ميشال عون ابعد عنهم قانون الستين بعدم التوقيع على مرسوم الهيئات الناخبة وابعد عنهم شبح التمديد وسيبعد شبح الفراغ باستخدام صلاحيته في موضوع الدورة الاستثنائية.



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وقال:" رابع الضوابط عدم السماح لأي ساقط انتخابيا ان يصل الى مجلس النواب من خلال محدلة معينة"، لافتا الى أن قانون الدوائر ال١٥ اول من طرحه هو العماد عون في بكركي ووافقت عليه الاحزاب المسيحية الاخرى.



وكان باسيل قد أعلن خلال جولته ان من فوائد النسبية التي طالب بها "التيار"منذ البداية ان الاحتكار في الطوائف سيتوقف، لافتا الى أن كل القوانين التي طرحها التيار تمحورت حول النسبية.

واكد ان التيار الوطني الحر يبقى مساحة مشتركة للبنانيين، بطوائفهم ومناطقهم وبأفكارهم الواعدة ا"لتي لا تعطي للبنان الا الخير".

وقال باسيل :"كل ما يعود بالضعف على البلد نحن ننبذه، وكل ما يمنح لبنان القوة نريده."