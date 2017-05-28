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28 أيار 2017
28/05/2017 10:00:05
باسيل: من فوائد النسبية التي طالبنا بها منذ البداية ان الاحتكار في الطوائف سيتوقف وكل القوانين التي طرحناها تمحورت حول النسبية
باسيل: من فوائد النسبية التي طالبنا بها منذ البداية ان الاحتكار في الطوائف سيتوقف وكل القوانين التي طرحناها تمحورت حول النسبية
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