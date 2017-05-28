اطلاق نار على دورية من مكتب مكافحة المخدرات...وهذا ما حصل

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخصين مجهولي الهوية بترويج مخدرات في محلة عين الرمانة على متن سيارة نوع كيا سوداء اللون.

الإعلان

ومساء 27/5/2017 ونتيجة للمتابعة والرصد تبين انهما قد عَدَلا عن مكان تسليم المخدرات وانتقلا الى محلة الجديدة الاتوستراد السريع، حيث قامت قوة من المكتب المذكور بمتابعتهما ولدى محاولتها توقيفهما، تم اطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الدورية التي رد عناصرها بالمثل، وتمكنوا من توقيفهما بعد ان أصيب مطلق النار بجروح في يده اليسرى ونقل على الفور الى المستشفى للمعالجة.

كما أصيب الزجاج الأمامي وباب الآلية العسكرية بطلقات نارية واقتصرت الاضرار على الماديات وتبين انهما كل من:



ح. م. (مواليد عام 1994، سوري)

-م. ن. (مواليد عام 1994، سوري)

وعثر بداخل السيارة على 82غ من مادة الكوكايين، 76غ من مادة السيلفيا، 29غ من مادة حشيشة الكيف، و20حبة ترامادول، جميعها معدة للترويج

.

كما ضبط المسدس الحربي الذي استخدماه في اطلاق النار على الدورية، وهو نوع "بيريتا" عيار 5ملم وبداخله 6طلقات صالحة للاستعمال.

والتحقيق جار باشراف القضاء المختص وتم حجز السيارة.