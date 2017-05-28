بطولة آسيا في 3X3 : ذكور لبنان في المركز الرابع

بطولة آسيا في 3x3

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LBCI News Lebanon

احتل فريق لبنان للذكور المركز الرابع وفريق لبنان للاناث المركز الثامن ضمن بطولة آسيا للناشئين تحت ال18 سنة في كرة السلة (3x3) التي اختتمت الاحد في ماليزيا.

وكان المنتخبان تأهلا الى الدور الربع نهائي .ففي فئة الذكور فاز منتخب لبنان على منتخب ماليزيا صاحب الارض و الجمهور وتأهل الى الدور نصف النهائي لمواجهة فريق تايبه الصيني القوي لكنه خسر بعد مباراة قوية متقاربة المستوى و عاد و خسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع متأثراً بغياب قائد المنتخب سليم علاء الدين بسبب الاصابة.

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اما منتخب الانسات فقد خسر امام منتخب الصين الذي فاز بالميدالية البرونزية واحتل المركز الثامن . وتعود البعثة الى لبنان الاثنين 29 ايار الجاري عند الساعة السادسة مساء.