فيتل سائق فيراري يفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى

سباق جائزة موناكو الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا 1

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LBCI News Lebanon

توج الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام بطلا لسباق جائزة موناكو الكبرى الحلقة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد تفوقه على جميع منافسيه اليوم الأحد.

وسيطر فيراري على المركزين الأول والثاني بعدما احتل الفنلندي كيمي رايكونن الذي انطلق من المقدمة المركز الثاني في حين احتل الاسترالي دانييل ريكياردو سائق رد بول المركز الثالث.

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وبهذا عزز فيتل انفراده بصدارة الترتيب العام متفوقا بفارق 25 نقطة على البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي احتل المركز السابع بعد انطلاقه من المركز 13.

وهذا هو أول فوز لفيراري بسباق موناكو منذ أن فعلها الألماني المعتزل مايكل شوماخر في 2001 .