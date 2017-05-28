ارجاء اعتصام رابطة موظفي الإدارة العامة

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تأجيل الاعتصام المركزي الذي كان مقررا غدا، الى وقت يحدد لاحقا.

وأشادت الهيئة بـ"التحرك الناجح والإضراب الذي تم تنفيذه بتاريخ 26 و27 الحالي في الإدارات كافة"، منوهة بـ"المشاركة الفعالة من قبل الموظفين الذين أثبتوا مجددا أنهم على قدر الثقة بهم".

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وأسفت، في بيان، "لتأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في 29 الحالي، ما يعنيه ذلك من استمرار تجاهل الأزمة المعيشية المتفاقمة لدى العاملين في الإدارة العامة، مع تواصل ارتفاع مؤشر الغلاء والتضخم يوما بعد يوم".

ودعت الجمعيات العمومية في كل المناطق والإدارات إلى الانعقاد بهدف التصويت على الخطوات التصعيدية اعتبارا من 5 حزيران بما في ذلك الإضراب المفتوح، في حال عدم إقرار المطالب.