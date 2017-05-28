أخبار دولية
28 أيار 2017
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الخلاف بين السعودية وقطر الى اعلى مستوياته

اسقاط صاحب السمو عن امير قطر من نشرات السعودية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية, ايران, اميركا,قطر, اسقاط صاحب السمو عن امير قطر من نشرات السعودية
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مقارنة بسيطة بين التراشق السعودي الايراني وأخرى بين الحمم الخليجية القطرية تظهر ان ما يجري بين ايران والسعودية يكاد يكون نقطة في بحر ما يجري بين السعودية وقطر، وما يُخفى...
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