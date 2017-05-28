الخلاف بين السعودية وقطر الى اعلى مستوياته

اسقاط صاحب السمو عن امير قطر من نشرات السعودية

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LBCI News Lebanon

مقارنة بسيطة بين التراشق السعودي الايراني وأخرى بين الحمم الخليجية القطرية تظهر ان ما يجري بين ايران والسعودية يكاد يكون نقطة في بحر ما يجري بين السعودية وقطر، وما يُخفى...