أخبار دولية
28 أيار 2017
28/05/2017 12:37:00
الخلاف بين السعودية وقطر الى اعلى مستوياته
اسقاط صاحب السمو عن امير قطر من نشرات السعودية
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LBCI News Lebanon
مقارنة بسيطة بين التراشق السعودي الايراني وأخرى بين الحمم الخليجية القطرية تظهر ان ما يجري بين ايران والسعودية يكاد يكون نقطة في بحر ما يجري بين السعودية وقطر، وما يُخفى...
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