بالفيديو-أميركية تتمنى بعيدها التسعين العودة الى لبنان

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احتفلت "ايدنا" بعيدها التسعين مع عائلتها في يانغستاون في الولايات المتحدة الاميركية. "ايدنا" هي لبنانية الأصل واسمها "هدلة".ولدت في الولايات المتحدة من والدين لبنانيين هاجرا من بلدة صوريت في منطقة البترون.تكاد لا تتذكر والدها لأنه توفي شاباً واضطرت والدتها ان تتحمل وحيدة مسؤولية تربيتها وإخوتها.تتذكر والدتها التي لم تكن تتكلم الانكليزية وكيف حملت الكشة وكانت تنتقل بها من منزل الى آخر لتبيع ما تحتاجه العائلات، ولتؤمن مصروفها وعائلاتها.ذاكرة "ايدنا" حاضرة بقوة، وهي ما زالت تقود سيارتها بنفسها وتخضع كل سنة بنجاح لفحص القيادة. تروي ايدنا ما تحمله من وطنها الام لبنان وكم تتمنى لو انها تعود اليه لتمضي سنواتها فيه.