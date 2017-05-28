اهالي وعشائر البقاع الشمالي : فليعالج باسيل مشاكل ديكتاتوريته في تياره

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انتقد اهالي وعشائر البقاع الشمالي تصريحات صدرت عن "وزير طائفية لبنان" جبران باسيل في عدد من قرى البقاع الشمالي الذي لمح فيها بتوجيه اتهامات بالفساد والسرقة الى من كانوا بالحكم من عام 1990 وحتى يومهم هذا مؤكدا ان تياره سيكون التيار الشيعي الثالث.وأكد الاهالي انهم في منطقة البقاع الشمالي لا يشرفهم ان يكون لهم تياراً شيعياً ثالثاً يتحدث بإسمهم وهو المعروف بطائفيته البغيضة وفساده في مختلف الوزارات التي استلمها من وزارة الطاقة الى الاتصالات الى الخارجية منذ 12 عاماً حيث لا كهرباء ولا واتصالات ولا سلك ديبلوماسيا، متمنين على باسيل معالجة مشاكل ديكتاتوريته في تياره وترك امور الطائفة الشيعية لكبارها واهلها والذين يعتزون بقيادتهم كرئيس مجلس النواب نبيه بري و السيد حسن نصرالله.ونبهوا اهلهم في منطقة البقاع الشمالي الى الالتفات ممن يريدون استغلالهم لمصالحهم الخاصة وعدم الانجرار عاطفياً.