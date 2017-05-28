صحف اليوم
28 أيار 2017
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استياء خليجي من لبنان

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استياء خليجي من لبنان
كشفت معلومات لـ​"السياسة​" أن حملة بعض الإعلام السعودي والخليجي على سياسة لبنان الخارجية وتماهيها مع السياسة الإيرانية ودفاعها عن “حزب الله”، يعكس بوضوح استياء الحكومات الخليجية من الموقف اللبناني الرسمي الذي لا يزال يضع مصالح “حزب الله” وإيران قبل مصلحة لبنان وشعبه.
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