صحف اليوم
28 أيار 2017
28/05/2017 17:02:28
استياء خليجي من لبنان
هل يراجع لبنان حساباته؟
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LBCI News Lebanon
كشفت معلومات لـ"
السياسة"
أن حملة بعض الإعلام السعودي والخليجي على سياسة لبنان الخارجية وتماهيها مع السياسة الإيرانية ودفاعها عن “حزب الله”، يعكس بوضوح استياء الحكومات الخليجية من الموقف اللبناني الرسمي الذي لا يزال يضع مصالح “حزب الله” وإيران قبل مصلحة لبنان وشعبه.
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