أسرار الصحف 29-05-2017

النهار:

الإعلان



الأخبار:



البناء:

الجمهورية:

المستقب

*يقول قريب من مرجع نيابي أن عدم فتح دورة استثنائية يعني قرب العهد من نهايته إذ سيتحمّل وحده نتائج الفشل الذريع في قانون جديد أو في إجراء انتخابات وفق القانون النافذ.*رجل أعمال من الأغنياء الجدد تم القبض عليه قبل أيام ولم يتحرّك أحد من رجال السياسة والدين الذين كانوا يستفيدون منه باستمرار للدفاع عنه.*يبدي مواطنون في المتن وبعبدا استياء من جمع النفايات التي تتأخّر باستمرار منذ ترك "سوكلين" الخدمة في مناطقهم.*تهكّم وزير في مجلس خاص على بيان لـ"أوجيرو" تؤيّد فيه سياسة وزير الاتصالات وقال "موظّف يمدح سيده".*يقول مسؤولون في التيار الوطني الحر إن أحد أسباب انفجار الخلاف في تلفزيون لبنان بين وزير الإعلام ملحم رياشي ورئيس مجلس الإدارة طلال المقدسي، أن الأول كان قد فرض على الثاني تعيين عدد من القواتيين بصفة مستشارين. غير أن المقدسي أوقف عقودهم منتصف آذار الماضي، ما دفع الرياشي إلى تجميد قراراته.*يعقد المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسةً له بعد ظهر اليوم، تقول المصادر إنها مخصصة لبحث مصير رئيس الحزب علي قانصو، إن كان سيُكمل ولايته أو يستقيل. وكان عدد من الأعضاء قد استقالوا من المجلس الأعلى رداً على ما رأوا أنه "مخالفة النظام الحزبي" من قِبَل قانصو الذي قَبِل تولي الوزارة من دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للحزب.*شهد اجتماع مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلافاً بين عدد من أعضائه من جهة، والمدير العام اللواء عماد عثمان من جهة ثانية، سرعان ما تحوّل إلى نزاع طائفي، بمطالبة كل مجموعة من قادة الوحدات بـ"حقوق الطوائف" في التعيينات داخل المديرية. وبعدما اقترح عثمان إجراء تشكيلات عامة للضباط (لم يتم ذلك منذ أكثر من 12 عاماً بسبب الخلافات الطائفية والسياسية)، بدأ الحديث سريعاً عن "حصص الطوائف"، وضرورة "الحفاظ على المناصفة" في توزيع المناصب، وخاصة في الشعب والسرايا والفصائل. واقترح أحد العمداء أن يُسند منصب رئيس "شعبة" المعلومات إلى ضابط مسيحي، في مقابل اقتراح آخر أن يحصل "ضابط من جماعتنا" على منصب رئيس الشعبة الإدارية "لكي نصحّح خطأ تغييبنا عن القرار المالي للمديرية". وانفضّت الجلسة من دون أي اتفاق.*ذكرت أوساط سياسية أنّ مرجعاً نيابياً كبيراً وتياراً سياسياً يرفضان رفضاً باتاً نقل مقاعد انتخابية من دوائر في محافظات إلى محافظات أخرى وذلك لعدم إحداث خلل تمثيلي، وقد بقي المرجع والتيار على موقفهما المذكور بالرغم من المراجعات العديدة لهما من قبل تيّار سياسي وازن للإقلاع عن هذا الموقف، علماً أنّ أبرز الدوائر التي يطالها النقل هي الدئرة الثانية في بيروت وطرابلس وراشيا.*تتفاعل قضية توظيفات جديدة شملت ما يزيد عن 120 موظفاً في إحدى المؤسسات ووُجِّهت أسئلة إلى الوزير المختص من دون إجابات واضحة أو أسباب تُبرِّر هذا التوظيف.*تساءلت أوساط سياسية عن سرّ "الغزل" بين قطب سياسي وشخصية سياسية في ملف قانون الإنتخابات؟*دعا سفير دولة أوروبية إنتهت ولايته حكومة بلاده إلى تعيين سفير جديد يتفهم هواجس لبنان في قضية النازحين.ل:*يقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي ارتياحه أمام زواره لتوافق بدء شهر رمضان المبارك في اليوم نفسه عند الطائفتين السنية والشيعية.