بعد ضرب ضابط حتى الموت...الرئيس الفنزويلي يتهم المعارضة

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حمّل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو متظاهري المعارضة مسؤولية مقتل ضابط متقاعد، ووصف ما حدث بأنه جريمة كراهية.وأعلن مدعون عامون ان الضابط المتقاعد في الحرس الوطني البالغ 34 عاما، والذي لم يتم كشف هويته، تعرض ليل السبت للضرب واطلاق النار عليه حتى الموت من قبل مهاجمين في ولاية لارا الغربية.وهم لم يربطوا موت الرجل بموجة التظاهرات المستمرة منذ 58 يوما بشكل عنيف أحيانا ضد الحكومة، والتي وصلت حصيلتها الى 59 قتيلا.وذكرت تقارير اخبارية ان الضابط المتقاعد القتيل كان يلتقط صورا خلال احياء ذكرى شخص قتل خلال موجة العنف، وفسّر بعض الناس ذلك على انه عمل تجسسي وبدأوا بمهاجمته.