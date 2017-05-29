كيف كانت اجواء القرنة السوداء والمناطق المحيطة أمس؟

طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

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يستمر الطقس ربيعيا ودافئا جدا لغاية الأربعاء، على ان يُسجل انخفاض بدرجات الحرارة يومي الخميس والجمعة.- الاثنين: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة، فيما تكون الأجواء قليلة السحب عموماً، مع رياح معتدلة بعد الظهر.-الثلاثاء: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماًالأربعاء: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً.