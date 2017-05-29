كيف كانت اجواء القرنة السوداء والمناطق المحيطة أمس؟

يستمر الطقس ربيعيا ودافئا جدا لغاية الأربعاء، على ان يُسجل انخفاض بدرجات الحرارة يومي الخميس والجمعة.
طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:
- الاثنين: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة، فيما تكون الأجواء قليلة السحب عموماً، مع رياح معتدلة بعد الظهر.
-الثلاثاء: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً
الأربعاء: طقس ربيعي دافئ جداً مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً.
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