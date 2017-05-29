أخبار دولية
29 أيار 2017
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عملية توقيف جديدة في اطار التحقيق حول اعتداء مانشستر

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عملية توقيف جديدة في اطار التحقيق حول اعتداء مانشستر

 

 أعلنت الشرطة البريطانية الاثنين عملية توقيف جديدة في اطار التحقيق حول اعتداء مانشستر (شمال غرب) مما يرفع الى 14 عدد الموقوفين في الحجز الاحتياطي.

 

 واوضح بيان للشرطة انه تم توقيف رجل في ال23 في شورهام-باي-سي في ساسكس (جنوب انكلترا).

 

   كما قامت الشرطة بموازاة ذلك بعملية تفتيش صباح الاثنين داخل منزل في والي رانج، الحي الجنوبي لضاحية مانشستر.

 

  وأوقع الاعتداء الذي نفذه انتحاري يدعى سلمان العبيدي وهو بريطاني من أصل ليبي مساء الاثنين 22 قتيلا و116 جريحا وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

 

    ومنذ الاعتداء الذي تم في ختام حفل موسيقي للمغنية الاميركية اريانا غراندي في قاعة "مانشستر ارينا" اوقفت السلطات ما مجمله 14 شخصا قيد التحقيق في بريطانيا.

 

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