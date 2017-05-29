ماكرون يستقبل بوتين في قصر فرساي لعقد أول لقاء بينهما

أستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي خارج باريس الاثنين في أول لقاء ثنائي بينهما.

وسيعقد ماكرون وبوتين، اللذان توجد بينهما خلافات واضحة حول أوكرانيا وسوريا، مؤتمرا صحافيا بعد لقائهما، كما سيفتتحان ايضا معرضا بمناسبة مرور 300 عام على زيارة القيصر بطرس الأكبر الى فرنسا عام 1717.

وكان قد تعهد ماكرون بنهج حازم في أول محادثات تجمعه ببوتين اليوم بعد حملة انتخابية اتهم خلالها فريقه الانتخابي الإعلام الروسي بمحاولة التدخل في العملية الديمقراطية.

وكان ماكرون، الذي تولى الرئاسة قبل أسبوعين قال إن الحوار مع روسيا ضروري لمواجهة عدد من النزاعات الدولية. ولكن العلاقات يشوبها انعدام الثقة جراء دعم باريس وموسكو لأطراف مختلفة في الحرب الأهلية السورية وبسبب الصراع أيضا في أوكرانيا.

وبعد المحادثات مع نظرائه الغربيين في اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل وفي قمة مجموعة السبع في صقلية يستضيف ماكرون الرئيس الروسي في قصر فرساي خارج باريس.