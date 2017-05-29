بالصورة - مناشير تحذيرية من التحالف الدولي للجيش السوري

المنشورات القيت في نقطة مقهى الشحمي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار معبر التنف, الجيش السوري,مناشير, المنشورات القيت في نقطة مقهى الشحمي

LBCI News Lebanon

القت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أمس مناشير تحذر فيها الجيش السوري وحلفاءه من الاقتراب من معبر التنف الحدودي مع العراق.



والقيت المناشير في نقطة مقهى الشحمي، وذلك بعد تقدم القوات السورية في هذه المنطقة الاحد.