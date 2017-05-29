أخبار دولية
29 أيار 2017
29/05/2017 03:44:30
بالصورة - مناشير تحذيرية من التحالف الدولي للجيش السوري
المنشورات القيت في نقطة مقهى الشحمي
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LBCI News Lebanon
القت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أمس مناشير تحذر فيها الجيش السوري وحلفاءه من الاقتراب من معبر التنف الحدودي مع العراق.
والقيت المناشير في نقطة مقهى الشحمي، وذلك بعد تقدم القوات السورية في هذه المنطقة الاحد.
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