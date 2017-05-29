أخبار دولية
29 أيار 2017
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بالصورة - مناشير تحذيرية من التحالف الدولي للجيش السوري

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بالصورة - مناشير تحذيرية من التحالف الدولي للجيش السوري
القت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أمس مناشير تحذر فيها الجيش السوري وحلفاءه من الاقتراب من معبر التنف الحدودي مع العراق.

والقيت المناشير في نقطة مقهى الشحمي، وذلك بعد تقدم القوات السورية في هذه المنطقة الاحد.
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