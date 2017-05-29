بالصور: قفز من ارتفاع 700 متر من أجل نجوى كرم!

نجوى كرم كانت تشاهده على الطريق!

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LBCI News Lebanon

هي ليست المرّة الأولى الّتي يعبّر فيها جو كرم، أحد معجبي الفنانة نجوى كرم، عن حبّه لشمس الغنية اللبنانية. فبعدما قدّم لنجمته المفضلة ميكروفون مؤلّف من 12368 حبّة من الشواروفسكي، أقدم جو على خطوة جريئة شكّلت مفاجأة للجميع بالقفز عن إرتفاع 700 متر.

في التفاصيل، تحدّى معجب نجوى كرم خوفه من الأماكن المرتفعة وقفز عن ارتفاع 700 متر فوق البحر مستخدماً "الباراشوت" وبيده أكثر من 3000 صورة لغلاف ألبوم نجوى كرم الجديد "مني إلك" أطلقها من السماء فوق عدد من المناطق اللبنانية.

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تجدر الإشارة إلى أن الفنانة نجوى كرم كانت تشاهد جو على الطريق وهو يقوم بهذه الخطوة السباقة بين معجبي الفنانات في لبنان.

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