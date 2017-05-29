بريطانيا تعلن انها ستظل شريكا قويا للاتحاد الأوروبي

بريطانيا ستبقى حليفا قويا للاتحاد الأوروبي

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد اليوم الاثنين ان بريطانيا ستبقى حليفا قويا للاتحاد الأوروبي حتى مع انسحابها من التكتل وذلك بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن أوروبا لا يمكنها بعد الآن الاعتماد بشكل كامل على بريطانيا والولايات المتحدة. الإعلان

وقالت أمبر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بينما نبدأ مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بوسعنا أن نطمئن ألمانيا ودولا أوروبية أخرى أننا سنكون شريكا قويا لهم. شريك قوي في الدفاع والأمن ونأمل أيضا أن نكون شريكا قويا في التجارة".

ماي: لا تأجيل لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه لا تأجيل لموعد بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي المقررة في 19 حزيران، وحثت ماي الناخبين على منحها تفويضا قويا في الانتخابات العامة الأسبوع المقبل.

ويتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في الثامن من حزيران للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها ماي، سعيا لتعزيز الأغلبية التي تتمتع بها قبيل المفاوضات مع حلفائها الأوروبيين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.