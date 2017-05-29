اشعال النار في كاتدرائية واختطاف من فيها في الفليبين

الإعلان

احتجز متشددون إسلاميون الأب تيريسيتو "شيتو" سوجارنو الكاهن العام لمدينة ماراوي في الفليبين مع نحو عشرة من أفراد أبرشيته.وتم اعطاء الكاهن بضع سطور ليلقيها ترديدا لمطالب الخاطفين بانسحاب القوات، وقيل له إنه إذا لم تلب المطالب فسيحدث شيء سيء.وكان المتشددون جروا إلى بيت الأسقف القريب على أمل الاحتماء به لكن المتشددين اقتحموه وقال سكان إنهم أشعلوا النار في الكنيسة في ذلك المساء بعد أن أخذوا أسراهم في عربات.وظهرت على الانترنت صورة للكاهن وشاب وامرأة مسنودين على حائط ويعتقد أن المتشددين استخدموهم كدروع بشرية.ولم ترد أنباء أخرى عن هذه المجموعة منذ اختطاف أفرادها في إطار معركة شرسة بين المتمردين الإسلاميين وقوات الجيش الفلبيني في ماراوي خلال الأسبوع الأخير.