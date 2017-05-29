وفاة رئيس الوزراء اليوناني الاسبق قسطنطين ميتسوتاكيس

توفي رئيس الوزراء اليوناني الاسبق قسطنطين ميتسوتاكيس صباح الاثنين عن 98 عاما كما اعلنت عائلته.

وميتسوتاكيس المولود في 1918 انسحب من الحياة السياسية في 2004 بعدما شغل مقعدا في البرلمان لاطول ولاية في اليونان.

وكان السياسي المحافظ رئيسا للوزراء من 1990 الى 1993 ونائبا من دون انقطاع منذ 1946، باستثناء عشر سنوات خلال وتماما بعد الحكم العسكري اليوناني من 1967 الى 1974.

وميتسوتاكيس اوقفته سلطة الكولونيلات في 1967 لكنه نجح في الفرار الى باريس حيث عاش حتى عودته الى اليونان مع اعادة الديموقراطية في 1974.

وعلى الرغم من تبنيه الديموقراطية، اصبح هدفا ليسار الوسط اليوناني لانه لعب دورا في اسقاط حكومة جورج باباندريو في 1965.

وتولى ميتسوتاكيس قيادة حزب الديموقراطية الجديدة من 1984 الى 1993 وكان المعارض الرئيسي لاندرياس نجل جورج باباندريو، زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك).