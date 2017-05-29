ارتفاع محصلة فيضانات سريلانكا الى 164 قتيلا

ارتفعت محصلة الفيضانات الناجمة عن امطار غزيرة في سريلانكا، الاسوأ في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، الاثنين الى 164 قتيلا كما اعلنت اجهزة الانقاذ.

وتسببت الامطار الغزيرة الجمعة بحصول فيضانات وانزلاقات تربة في هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي ما ارغم حوالى نصف مليون شخص في جنوب وغرب البلاد على مغادرة منازلهم.

ولا يزال هناك 104 اشخاص في عداد المفقودين و88 آخرين في المستشفيات كما اعلن مركز ادارة الكوارث. ودمر حوالى الفي منزل.

وجهز الجيش مروحيات وسفن وآليات لمساعدة المنكوبين وتوزيع المواد الغذائية والاحتياجات الاولية.

وخلال احدى عمليات الانقاذ في مدينة باديغاما تحطمت مروحية عسكرية فوق منزل. ولم يصب افراد الطاقم ال11 باذى في هذا الحادث الذي لم يوقع ضحايا.

ووجهت سريلانكا ايضا نداء للمساعدة الدولية. وارسلت الهند عدة سفن عسكرية واحداها تقل فريقا طبيا.

هذا، وأعلنت الامم المتحدة انها سترسل حاويات مياه وادوية تطهير المياه، فيما ستقدم منظمة الصحة العالمية ادوية الى المناطق المنكوبة.

وهي اسوأ فيضانات تشهدها سريلانكا منذ ايار 2003 حين قتل 250 شخصا ودمر عشرة الاف منزل من جراء الامطار الغزيرة.