والد رولا يموت في أوّل فيديو له: "هيدا عيب"

رسالة والد رولا يموت واضحة

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LBCI News Lebanon

أرادت عارضة الأزياء اللبنانية المثيرة للجدل رولا يموت وضع حدّ للشائعات الّتي تطالها بشأن تبرّؤ والدها منها، وذلك من خلال فيديو جديد نشرته عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت رولا يموت إلى جانب والدها في أول فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي نافياً تبرؤه من إبنته واكد أنه سيُلاحق مطلقي الشائعات قانونياً. وردّد والد يموت عبارة "هيدا كذب ونفاق.. هيدا عيب".

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وقد أرفقت رولا يموت الفيديو بتعليقٍ جاء فيه "بابا حبيبي، الله يشفيك ويطوّل بعمرك، والله يقدّرني ضَل جنبك مغمورين بالمحبة وبس". وأضافت "بتمنى على كلّ حدا بيخترع شائعات ويشهّر بسمعتي يلزم حدودو. رسالة والدي واضحة".