خلط أوراق في معركة الموصل

واصلت القوات العراقية الاثنين التقدم من عدة محاور باتجاه المدينة القديمة في الجانب الغربي من مدينة الموصل، في اطار عملية تهدف الى استعادة كامل مدينة الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية، وفقا لمتحدث رسمي.

واطلقت القوات الامنية منذ اكثر من 7 اشهر عملية واسعة لاستعادة الموصل ثاني مدن العراق واخر اكبر معاقل الجهاديين من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

وبشأن اخلاء المدنيين، قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ان "ما يهمنا هو تحرير المواطنين بشكل كامل من خلال فتح ممرات آمنة ووضع ادلاء وعجلات لنقلهم والتعامل الانساني (معهم) من قبل قواتنا".

وعلى الصعيد ذاته، اعلن بيان لخلية الاعلام الحربي ان طائرات القوات الجوية القت آلاف المنشورات ليل الاحد الاثنين، على مناطق الموصل القديمة والزنجيلي والشفاء والصحة تحث المواطنين على الخروج باتجاه قواتنا الأمنية من خلال الممرات الامنة من اجل سلامتهم.

ونزح مئات الالاف من سكان الموصل ومناطق حولها، خلال الاشهر الماضية، كما يتوقع تزايد اعداد النازحين مع تقدم القوات العراقية لاستعادة اخر مناطق مدينة الموصل من قبضة الجهاديين.

وبدأت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في 17 تشرين الاول الفائت عملية عسكرية كبيرة لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية بعدما كان سيطر عليها في منتصف حزيران 2014.