نهرا يمنع بيع واطلاق المفرقعات النارية

أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميما موجها لقائد درك منطقة الشمال الأقليمية، لمنع بيع واطلاق المفرقعات النارية في نطاق محافظة لبنان الشمالي لا سيما في مدينة طرابلس. وقد وجاء في نصه:

بعد ورود شكاوى ومراجعات عديدة بشأن المفرقعات النارية التي تطلق في طرابلس خلال شهر رمضان المبارك، مما يتسبب باقلاق راحة المواطنين ويؤدي في بعض الأحيان الى بعض الاصابات، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين وراحتهم. الاطلاع والايعاز لمن يلزم، منع بيع المفرقعات النارية على أنواعها في مختلف المحلات والأكشاك الثابتة والمتنقلة ومنع اطلاق المفرقعات النارية في نطاق محافظ لبنان الشمالي لا سيما في مدينة طرابلس والأحياء السكنية فيها تحت طائلة المسؤولية الجزائية ودوام المراقبة والافادة".