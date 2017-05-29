بين التباين الحاد بين بعبدا وعين التينة...أين تستقر كرة قانون الانتخابات النيابية؟

لا أعداد في لبنان ونتمسك بالمناصفة

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "مجلس النواب حاول ويحاول ولن يتوقف عن محاولة التوصل الى قانون انتخابي، ولا أحد يستطيع الضغط على المجلس الا الشعب اللبناني."

وشدد في خلال مؤتمر صحافي على انه سيحاول بكل جهده للابتعاد عن الستين والتمديد والفراغ وعن كل ما هو طائفي في أي قانون انتخاب، وقال:" موضوع نقل مقاعد النواب مرفوض شكلاً واساساً ولا أعداد في لبنان ونتمسك بالمناصفة".

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وأشار الى ان انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته او انتقاص مدته الا بنص دستوري اخر، آملا ان يكون قانون الانتخاب جاهزا قبل 5 حزيران.​