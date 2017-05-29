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29 أيار 2017
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بري:سأحاول بكل جهدي العمل للابتعاد عن الستين والتمديد والفراغ وكل ما هو طائفي في اي قانون انتخابي

بري:سأحاول بكل جهدي العمل للابتعاد عن الستين والتمديد والفراغ وكل ما هو طائفي في اي قانون انتخابي Lebanon, news ,lbci ,أخبار العمل,جهدي,سأحاول,
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بري:سأحاول بكل جهدي العمل للابتعاد عن الستين والتمديد والفراغ وكل ما هو طائفي في اي قانون انتخابي
 
 
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