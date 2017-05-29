اللواء ابراهيم: الدولة الحديثة هي نتاج تعاون بين كل عناصرها

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لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى أن "قرار الأمن العام بتوطيد الشراكة مع المؤسسات الرائدة غير الحكومية ومع الجامعة الاميركية ومركز علا اثبات أن الدولة الحديثة هي نتاج تعاون بين كل عناصرها ولا تقوم بغير العلوم والادارة الرشيدة والتعاقد الحر".وتوجه ابراهيم الى الضباط خلال حفل تخريجهم على انهاء دورتهم حول الابداع الوظيفي في مركز علا، بالقول "الشهادة التي تحملونها الآن هي الطريق الى اتقان عملكم، فاسلكوها."بدورها، اشارت النائب بهية الحريري انه بعدما أصبح العالم قرية الكترونية صغيرة اصبحنا بحاجة الى كل اشكال الامن التي تحتاج الى تعميق الشراكة، لافتة الى استحداث برامج جديدة وتوسيع قاعدة الشراكة لأن استقرار لبنان مهمة الجميع.