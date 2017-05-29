بالصور- كشفت عن سر شبابها ورشاقتها...لن تصدقوا كم تبلغ من العمر!

كشفت الأسترالية كارولين هارتز عن سرها للحفاظ على رشاقتها وعلى نضارة بشرتها.

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وتبلغ كارولين من العمر 70 عامًا وهي والدة لثلاثة أولاد، إلا أنها تتمتّع بقوام رائع.

واوضحت كارولين في مقابلة لها ان السبب الرئيسي لرشاقتها هو إمتناعها عن تناول السكر منذ 28 عامًا بعدما كانت تفرط في تناول الحلويات.

وشددت كارولين على انه ليس من الصعب الحصول على جسم رشيق بعد السن ال40 او ال50 كما هو شائع، مشيرة الى ان كل ما يتطلبه الامر هو تناول المأكولات الصحية وممارسة التمارين الرياضية.

ونصحت كارولين السيدات بتناول 5 وجبات يومياً، كما نصحت بتناول الخضار والفاكهة بشكل دائم اضافةً إلى الاطعمة الغنية بالبروتين.

ودعت كارولين الى وجوب عدم الإمتناع عن تناول الحلويات إلا أنها نصحت باختيار الحلويات الصحية مشيرة الى انها تتناول الشوكولاتة الداكنة كل يوم.