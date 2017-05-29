ما هي آخر تطورات ملف استقدام السفن لتوليد الكهرباء؟

كانت الخطة الطارئة للكهرباء تقضي باستقدام السفن لتوليد الطاقة الكهربائية بمعدل 22 ساعة في فصل الصيف على أن تكون هذه السفن في لبنان في شهر أيار كحد أقصى.
إلا أن التطورات الحاصلة في هذه القضية تجعل استقدام هذه السفن إذا سارت الأمور على خير ما يُرام،غير متاح قبل شهر آب المقبل أي أن الصيف يكون قد شارف على نهايته.
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