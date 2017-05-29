ما هي آخر تطورات ملف استقدام السفن لتوليد الكهرباء؟

بيان صدر عن المكتب الاعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان

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LBCI News Lebanon

كانت الخطة الطارئة للكهرباء تقضي باستقدام السفن لتوليد الطاقة الكهربائية بمعدل 22 ساعة في فصل الصيف على أن تكون هذه السفن في لبنان في شهر أيار كحد أقصى.

إلا أن التطورات الحاصلة في هذه القضية تجعل استقدام هذه السفن إذا سارت الأمور على خير ما يُرام،غير متاح قبل شهر آب المقبل أي أن الصيف يكون قد شارف على نهايته.