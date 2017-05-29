قصة طفلة تزوّجت مغتصبها... لأنها حامل!

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أجبرت طفلة أميركية على الزواج من رجل اغتصبها عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاماً لأنها كانت حاملاً.والطفلة شيري جونسون من ولاية فلوريدا، التي تفتقر لقانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج، وقد تزوّجت شيري الشاب الذي اغتصبها والذي كن يبلغ من العمر حينها 20 عاماً.ولفتت شيري في حديث لصحيفة نيويورك تايمز الى أنه تمّ تزويج عدد من الفتيات الصغيرات في سنها لرجال أكبر منهن سناً، مشيرة الى أنها خطوة يقوم بها رجال الدين لتغطية الاغتصاب.ولا بد من الاشارة الى ان تزويج شيري من مغتصبها كان خطوة لإنهاء تحقيق الشرطة في القضية.يذكر أن شيري، التي أصبحت امرأة بالغة اليوم، تدعو الى إنهاء زواج الأطفال في الولايات المتحدة.