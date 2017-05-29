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29 أيار 2017
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طفل في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم وبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال على الرقم: 71/546600 أو 76/546600

طفل في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم وبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال على الرقم: 71/546600 أو 76/546600 Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوتيل,مستشفى,
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طفل في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم وبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال على الرقم: 71/546600 أو 76/546600
 
 
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