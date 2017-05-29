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29 أيار 2017
29/05/2017 08:04:22
طفل في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم وبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال على الرقم: 71/546600 أو 76/546600
طفل في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم وبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال على الرقم: 71/546600 أو 76/546600
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LBCI News Lebanon
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