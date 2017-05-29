لماذا ترفض عائلة مايكل شوماخر نشر تفاصيل حول وضعه الصحي؟

كشفت سابين كيهم، مديرة أعمال بطل السباقات الألماني مايكل شوماخر، السبب الذي يدفع عائلة شوماخر للتكتم عن وضعه الصحي والإمتناع عن نشر تطورات حاله الصحية إلى جمهوره.



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واوضحت كيهم أن عائلة شوماخر تطيع إرادته السابقة بفصل حياته الشخصية عن حياته المهنية بشكل تام، الأمر الذي كان يتقبّله مشجّعوه حول العالم ووسائل الإعلام كافة.

ولم تكشف أي تفاصيل حول حالة شوماخر الصحية منذ أن تعرّض لإصابة خطرة في الرأس خلال ممارسة رياضة التزلج عام 2013، علماً ان بطل السباقات العالمي كان يحرص دائمًا على ابقاء تفاصيل حياته الشخصية والعائلية بعيدة عن الأضواء.

وكانت كيهم قد أعلنت في حديث لها عام 2015 أن حالة شوماخر تتطور ببطء إلا أن المحامي الخاص بنجم السباقات عاد وصرّح بعد عام أن الأخير لا يستطيع السير، ليبقى الغموض مسيطرًا حول حقيقة وضعه الصحي.

إشارة الى ان شوماخر يعيش اليوم في منزله في ألمانيا بعدما انتقل اليه عام 2014 فور خروجه من مركز لإعادة التأهيل في سويسرا.