هذه هي المناطق التي سينقطع فيها التيار الكهربائي

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن عزل مخارج زكريا، ربوة بكفيا، مكرزل، مجذوب، أرزة وغولدن بيتش في محطة بصاليم يوم غد الثلثاء الواقع فيه 30/5/2017 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساء، وذلك من أجل تجهيز خلايا المحمول رقم (4) 220/15 ك.ف. في المحطة.

كذلك سيتم في التاريخ نفسه عزل مخارج فواز، سيدة الدير، جيرار، جل الديب12 بيس، مستشفى ورومية في المحطة نفسها من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر.

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وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترات العزل عن المناطق التي تتغذى من هذه المخارج المذكورة أعلاه".